Omicidio in via Sparanise: ucciso dal vicino, arrestato 23enne - Terzo Binario News

La vittima è Fabio Catapano, 48 anni, imbianchino

di Claudio Bellumori

Ucciso dal vicino di casa. Un 23enne italiano è stato arrestato per l’omicidio di Fabio Catapano, l’imbianchino di 48 anni morto venerdì 17 luglio, raggiunto da colpi di pistola. Il fatto di sangue si è consumato alle 10,30 in via Sparanise, zona Spregamore, Castel di Leva.

Il ragazzo si è presentato alla caserma dei carabinieri della stazione Divino Amore: con sé aveva l’arma. Fabio Catapano è stato ferito a morte davanti la propria abitazione. Subito i carabinieri hanno raccolto testimonianze per fare luce sulla vicenda.

Il cerchio, alla fine, è stato chiuso in poco tempo. Sul posto i militari della stazione locale, della compagnia di Pomezia e del nucleo investigativo di Frascati.

Sul movente, però, c’è poca chiarezza. Il giovane ha raccontato di una relazione con la compagna del 48enne. Un aspetto, questo, che per adesso non ha convinto chi sta conducento le indagini.