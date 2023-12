Oltre 6mila persone per l'esordio del Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Nel primo fine settimana di apertura del Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa, quasi 6.000 visitatori hanno voluto vivere la magia nello spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea con gli allestimenti e le proposte artistichedi MM Idea. Anche l’Assessore alla Cultura, Simona Renata Baldassarre accompagnata dal presidente LAZIOcrea, Marco Buttarelli ha visitato assieme al pubblico la Casa di Babbo Natale, la Casa Della Befana, ha partecipato al teatro fantastico con gli spettacoli itineranti e ammirato le coreografie dei fuochi d’artificio a basso impatto acustico che hanno dato il via a questa edizione particolarmente suggestiva. Un’atmosfera magica e gioiosa per i visitatori di tutte le età, che potranno immergersi in un viaggio fantastico nelle emozioni delle feste, attraverso installazioni luminose, spazi di gioco e di creatività, spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia. Nella Chiesa dell’Assunta i visitatori potranno trovare anche un prezioso presepe degli artisti di San Gregorio Armeno e, nel piazzale delle Barrozze si potrà passeggiare tra le casette di legno in un caratteristico Mercatino di Natale mentre sulla Spianata dei Signori al calar della sera si illumina un bosco incantato pieni di luci.

Si riparte venerdì 15 dicembre con apertura dalle ore 14.30 alle 19.30 e sabato16 dicembre e domenica 17 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 19:30.

L’organizzazione e la supervisione delle attività del Villaggio del Natale sono a cura di LAZIOcrea con gli allestimenti e la programmazione artistica di MM Idea e il progetto è promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con Assessorato alla Cultura, Direzione regionale Ambiente, la Riserva naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, d’intesa con MiC, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Previste aree dedicate al ristoro dove gustare tante delizie enogastronomiche e prodotti tipici del Lazio per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia. Visitabili i Musei del Castello con uno speciale biglietto ridotto a €4 da abbinare al biglietto per la visita alla Casa di Babbo Natale, che dà diritto alla sosta gratuita per tre ore.

Orari

Ingresso

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre dalle ore 10:30 alle 19:30

venerdì 15 dicembre dalle ore 14.30 alle 19.30

sabato16 dicembre e domenica 17 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 19:30

Dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30

Giorni speciali

Domenica 24 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

lunedì 25 dicembre apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

domenica 31 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

lunedì 1 gennaio apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

Costo del biglietto di ingresso

– da 0 a 6 anni: gratis

– da 7 anni a 12 anni: ridotto € 3

– da 13 anni in su: € 6

Agevolazioni e gratuità:

– in favore dei possessori della LAZIO Youth Card (giovani di età compresa tra 14 e 30 anni non compiuti): una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– in favore degli ospiti dell’Ostello: una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– gratuità per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, nel caso quest’ultimo sia necessario.

Disponibile un ampio parcheggio antistante l’ingresso al Castello. La sosta è a pagamento € 0,50 l’ora

Tutto il programma sul sito www.castellodisantasevera.it