Una raccolta fondi per Giordano Sacchetti, il 17enne di Civitavecchia morto in motocicletta • Terzo Binario News

Civitavecchia, in memoria di Giordano Sacchetti, il 17enne rimasto vittima di un grave incidente stradale. Lanciata una raccolta fondi dai compagni di classe

È grande lo sconcerto per Giordano Sacchetti, il 17enne rimasto vittima di un incidente stradale in via Ascanio Fiori, all’uscita di scuola, il 7 dicembre scorso.

La classe 4 A elettrotecnica dell’istituto Marconi di Civitavecchia ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: “Vorremmo per quanto possibile riportare in vita almeno la sua moto che era la sua passione e organizzare questa raccolta fondi è l’unico modo che abbiamo per tenere vivo il suo ricordo”.

La città di Civitavecchia è sconvolta per l’accaduto e si è stretta intorno alla famiglia del giovane e ai giovani amici e compagni di scuola del ragazzo. Oggi i funerali.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al link

https://www.gofundme.com/f/9urqh-giordano?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_4srp+9urqh-giordano