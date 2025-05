Oltre 40 bimbi imparano primo soccorso e sicurezza in mare a Santa Severa • Terzo Binario News

“Hanno vissuto un’esperienza bellissima e imparato tante cose nuove gli oltre 40 bambini che hanno partecipato a un’iniziativa promossa in collaborazione con la Misericordia di Santa Marinella e i docenti della scuola Montessori ed hanno preso parte a un corso interattivo e coinvolgente.

L’iniziativa era dedicata alle norme di primo soccorso e alle dieci regole fondamentali per godersi il mare in totale sicurezza.

Come istruttori esperti, sono intervenuti i volontari della Misericordia di Santa Marinella, che sul territorio svolgono anche il servizio di emergenza 118 con ambulanze, infermieri e soccorritori qualificati.

I giovani partecipanti hanno appreso le regole base del pronto soccorso attraverso illustrazioni e simulazioni pensate appositamente per la loro età. Con entusiasmo e curiosità, i bambini hanno imparato a gestire piccole emergenze, come le ferite lievi, e a chiamare i numeri di soccorso. Hanno anche avuto l’opportunità di salire a bordo di un’ambulanza completamente attrezzata per la rianimazione, comprendendo subito quanto sia importante e complesso il lavoro di chi è impegnato a prestare soccorso e salvare vite umane.

In una mattinata di studio e gioco su una spiaggia meravigliosa come quella del Castello di Santa Severa, non potevano mancare lezioni dedicate alle dieci regole fondamentali per la sicurezza in mare. Attraverso giochi e spiegazioni semplici ma efficaci, i piccoli hanno compreso l’importanza di non allontanarsi dalla riva, di fare il bagno sempre sotto la supervisione di un adulto, di riconoscere le bandiere di segnalazione e di proteggersi dal sole.

L’entusiasmo dei bambini era palpabile, così come la soddisfazione degli organizzatori e degli accompagnatori, nel vedere quanto i piccoli abbiano appreso e interiorizzato i concetti fondamentali per la loro sicurezza e per quella degli altri. Un’esperienza formativa preziosa che ha trasformato una giornata al mare in un’opportunità di crescita e consapevolezza, formando piccoli cittadini pronti ad affrontare le sfide con maggiore preparazione e senso di responsabilità.

Questa lodevole iniziativa dimostra come sia fondamentale educare fin dalla tenera età alla cultura della prevenzione e del primo soccorso, contribuendo a formare una comunità più sicura e consapevole. I 40 piccoli partecipanti di Santa Severa sono ora un esempio di come anche i più giovani possano diventare veri e propri ambasciatori della sicurezza in mare.

“Presto potremo ripetere questa iniziativa con tutti i bambini delle nostre cittadine”, ha detto soddisfatto il governatore della Misericordia, Stefano Di Stefano.