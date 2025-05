A ‘CineMagia’ un omaggio alla Sardegna: al Cinema Moderno di Cerveteri il documentario ‘Oltre il Mare’ di Irio Pusceddu • Terzo Binario News

Venerdì 23 maggio alle ore 19:30 documentario che racconta la storia e le testimonianze degli allevatori sardi che tra gli anni ’50 e ’70 hanno lasciato la loro terra per raggiungere il Centro Italia in un appuntamento speciale al Cinema Moderno. Il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Un omaggio a chi ha scelto Cerveteri per costruire la propria vita e il proprio futuro”

“CineMagia”, la rassegna cinematografica organizzata al Cinema Moderno in tre appuntamenti patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri omaggia la Sardegna.

Venerdì 23 maggio, alle ore 19:30 una proiezione speciale: in sala, c’è il documentario “Oltre il Mare”, per la regia di Irio Pusceddu, le storie e le testimonianze di alcuni allevatori sardi che tra l’inizio degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70 hanno scelto di lasciare la loro isola, attraversare il mare e cercare nuove opportunità di vita e di lavoro nel Centro Italia, stanziandosi tra Abruzzo, Toscana, Umbria e Lazio. Molti di loro, hanno scelto anche il territorio etrusco: venerdì, la loro storia sarà raccontata a Cerveteri in un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza.

Ospiti in sala, il Vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, il regista del documentario Irio Pusceddu e il protagonista del documentario Pietro Flore, cittadino residente oramai da tanti anni a Cerveteri ma chiaramente originario della Sardegna.

“Ci tenevo fortemente che all’interno della rassegna ‘CineMagia’ fosse inserita questa serata speciale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nella nostra città è infatti forte la componente di cittadini provenienti e originari della Sardegna che hanno scelto di costruire la propria vita e la propria famiglia qui a Cerveteri. Questo documentario, che vede la partecipazione anche di numerosi nostri concittadini, oramai residenti da tanti anni nel nostro territorio, è un omaggio non solamente al popolo sardo, ma anche alle loro tradizioni, alla loro storia, al percorso che oltre mezzo secolo fa li ha spinti, anche con dolore e sofferenza a lasciare la loro terra di origine per cercare, tra difficoltà di inserimento in un ambiente fortemente diverso da quello a cui erano abituate, di realizzarsi e rendersi indipendenti lavorativamente ed economicamente senza mai perdere il legame con le proprie radici e la propria terra”.

“Dopo l’ottimo riscontro della prima serata dedicata ai cortometraggi – ha aggiunto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – il Festival ‘CineMagia’ propone un appuntamento davvero speciale: con ‘Oltre il Mare’ faremo un viaggio nella storia, nella tradizione e nell’evoluzione della società di una delle regioni e delle terre più belle d’Italia. L’ingresso alla proiezione è libero e gratuito. Oltre a questa serata, ricordo alla cittadinanza che ‘CineMagia’ prosegue: venerdì 30 maggio l’ultimo appuntamento, con nuove proiezioni e ancora tanti ospiti”.