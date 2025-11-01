Ognissanti, a Civitavecchia potenziato il tpl per i cimiteri • Terzo Binario News

Si avvisano gli utenti del Trasporto Pubblico che, nelle giornate del prossimo 01 e 02 novembre, saranno potenziati i collegamenti TPL per i servizi cimiteriali apportando alcune modifiche alla linea 4 e linea 5 come di seguito descritto:

SABATO 1° NOVEMBRE e DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025 la LINEA 5 FESTIVA sarà sostituita per l’intera giornata dalla LINEA 4/5 FESTIVA che eseguirà i seguenti orari:

LINEA 4/5 – Festiva ( intera giornata)

STAZIONE, Piazza Vittorio Emanuele, Via XVI Settembre, Via Braccianese Claudia, NUOVO CIMITERO(2), Via Braccianese Claudia, Via Tirso, Via Monteverdi, Via Rossini, Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord, Via di Sant’Agostino, ex Centro Nato (1), Via Fontanatetta, Località La Scaglia, Via Aurelia Nord, CIMITERO MONUMENTALE, Via Tarquinia, Via XVI Settembre, Piazza Vittorio Emanuele. STAZIONE.

Orari: 8:00(1)(2) – 9:00(2) – 10:00(2) – 11:00(1)(2) – 12:00(2) –

15:00(1)(2) – 16:00(2) – 17:00 – 18:00 – 19:00(1)

(1) ex Centro Nato – (2) Transita all’interno del Nuovo Cimitero