Futsal Civitavecchia a Pomezia per affrontare la Mirafin • Terzo Binario News

Adesso che la macchina nerazzurra si è messa in moto, c’è da evitare di farla fermare. È in un momento positivo la Futsal Civitavecchia che, perso l’esordio interno contro il Villaspeciosa, ha infilato due vittorie niente male.

Una esterna contro La Pisana e l’altra sabato scorso al PalaDeAngelis al cospetto del quotato Castel Fontana. Oggi alle 14 trasferta a Pomezia dove l’avversario è la Mirafin, per la quarta giornata del girone E della serie B.

Al PalaLavinium la compagine di Vincenzo Di Gabriele arriva da prima in classifica – in condominio con Castel Fontana, Villaspeciosa e Aranova – per quel che può contare dopo appena tre gare.

Però, sia la classifica corta e sia il fatto che nessuna squadra si trovi a punteggio pieno, è indice dell’equilibrio che regna e sebbene il quintetto di Ardea abbia finora conquistato appena un punto sabato scorso a Cagliari, c’è comunque da stare attenti perché i valori sono molto omogenei. «Sappiamo che la partita è difficilissima – afferma dell’allenatore – sotto l’aspetto della trasferta da affrontare e per l’avversario. La qualità della loro rosa è importante e non possiamo permetterci cali di prestazione. Ci servono punti per arrivare a raggiungere il prima possibile l’obiettivo fissato della salvezza». Dall’infermeria arriva una buona notizia perché è tornato ad allenarsi Lorenzo Pietrantozzi (fermo per stiramento) e dalle parti dell’Ivan Lottatori si sta ragionando sull’opportunità di farlo rientrare nei ranghi già da oggi. Sul fronte portieri, assente Di Bonaventura in lista gara verrà scritto il nome di Di Gennaro.

Da qualche anno la Mirafin è salita in serie B ma speso è stata avversaria dei nerazzurri ai tempi della C1 a girone unico.