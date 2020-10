Oggi parte il calcio a 5: Civitavecchia in trasferta in C1, derby Santa Severa - Futsal in C2 - Terzo Binario News

Sta per cominciare la stagione del futsal 2020-2021 senza sapere come si evolverà. Intanto partono C1 e C2 con tre le tre compagini locali pronte a scendere in campo: esordio tosto del Civitavecchia nella nuova categoria mentre a Santa Marinella c’è subito la partita più attesa ovvero il derby del comprensorio.

Fresco di arrivo in C1 e inserito nel girone B il Civitavecchia che, dopo quaranta giorni di preparazione, oggi alle esordisce al PalaToLive di Tormarancia, tana dell’Atletico Grande Impero.

Per i nerazzurri un salto importante, anche nell’adattarsi a un calcio a 5 diverso da quello disputato finora: nella categoria superiore si gioca con venti minuti di gioco effettivo per tempo e doppio direttore di gara (Matteo Pieralisi di Aprilia e Veronica Santese di Roma1). In campo con il quintetto romano una delle stelle della storia di questo sport ovvero Andrea Rubei, detentore ancora oggi del maggior numero di reti segnate con la Nazionale.

“Sarà un avvio difficile – spiega il mister Simone Tangini – poiché di fronte avremo una delle candidate al salto di categoria. Ci provano da qualche anno e stavolta hanno sicuramente i mezzi per riuscirci. Noi siamo pronti, con l’obiettivo di disputare un campionato tranquillo>.

In C2 girone A neanche il tempo di partire che il calendario ha sciorinato il derby alla prima giornata. Al PalaDeAngelis di Santa Marinella, in campo i padroni di casa del Santa Severa e la Futsal Academy. Si tratta veramente di un confronto fra amici e conoscenti visto che, tanto per iniziare l’attuale allenatore santaseverino Vincenzo Di Gabriele è subentrato a colui che ora siede sulla panchina rossoblù ovvero Umberto Di Maio. Gli stessi giocatori hanno avuto modo di essere compagni di squadra anche militando nelle altre compagini del comprensorio.

Non solo: durante la stessa preparazione c’è stato un confronto diretto fra le due formazioni. Insomma si tratta di una sfida tutta in famiglia, con i neroverdi che vogliono salvarsi e i civitavecchiesi che invece, dopo il quarto posto nella passata stagione, ambiscono a confermarsi ai vertici. Fischio d’inizio nell’insolito orario delle 18.