"Obiettivo Sanremo Giovani": parola di Piro, artista di Santa Marinella - Terzo Binario News

“Ho già all’attivo diverse canzoni, scritte e pubblicate: La guerra dei sensi, Il sesso cambia tutto (con la nostra artista e concittadina Francesca Borrelli) ed ho appena lanciato una nuova canzone, Serie A, il cui video è stato girato a Santa Marinella. La canzone è dedicata a mio fratello ma anche a tutti coloro che fanno del calcio la loro passione primaria. Il video è ambientato nel campo sportivo di Santa Marinella e la coreografia è dei ballerini della scuola Obelix”. A parlare è Pico.

Perché hai scelto di ambientare il video della tua ultima canzone proprio a Santa Marinella?



“Ho viaggiato tanto per via del lavoro ma solo quando sono a Santa Marinella mi sento a casa.

Non a casa anche il primo video che girai, fu ambientato tra i luoghi a me cari: Piazza Civitavecchia, Il Monumento ai caduti, che noi locali chiamiamo “obelisco”.

Dove possiamo ascoltare i tuoi brani?

“Li trovate su Spotify, I-Tunes, Amazon Prime, You Tube”.

Dario, tu sei nato nel 1994 e internet fa parte integrante della tua vita: quanto è rilevante il suo utilizzo nel lavoro che hai scelto di fare?



“Internet è un mezzo per raggiungere le persone, bisogna però avere idee e la fortuna di incontrare chi, di mestiere, sa valutare il tuo talento, supportarti e indirizzarti per far arrivare il tuo messaggio a chi vuole ascoltare buona musica”.

Quali sono i tuoi progetti futuri?



“Ho diverse canzoni pronte che al momento non penso di raccogliere in un album. Le farò uscire una alla volta, cercando di capire la reazione degli ascoltatori. Ho inoltre un progetto a cui tengo molto: Sanremo Giovani”.

Ilaria Fantozzi