Oggi consiglio aperto a Civitavecchia sull'impiantistica • Terzo Binario News

“Consiglio Comunale aperto dedicato all’impiantistica sportiva, presso l’Aula Pucci. La seduta è stata convocata e richiesta da tutta l’opposizione.

“L’incontro sarà un momento di confronto aperto: tutti i presenti avranno la possibilità di intervenire, nei tempi previsti dal regolamento, per discutere in maniera approfondita le criticità e le esigenze degli impianti sportivi cittadini” ha dichiarato Luca Grossi, primo firmatario della richiesta di consiglio.

Il consiglio darà spazio a chi, da decenni, si impegna nella promozione e nella gestione dello sport a Civitavecchia, per ascoltare direttamente le loro esperienze e proposte”.

Così in una nota Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia.