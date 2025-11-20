Zls a Civitavecchia, Battilocchio: "Una svolta per tutto il Lazio" • Terzo Binario News

“L’istituzione della Zona Logistica Semplificata non è soltanto un’ottima notizia, ma è un passo importante nella costruzione di un percorso concreto di sviluppo del territorio sul quale siamo tutti impegnati con serietà e determinazione”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.

“Dopo un primo fallimento del progetto, causato dai pasticci della vecchia amministrazione regionale di centrosinistra, va sottolineata la capacità della giunta Rocca di aver recuperato e rilanciato questo importante strumento attrattivo e la concretezza del Governo ad averlo istituito.

La Zona Logistica Semplificata è un fattore abilitante per tutti i territori del Lazio nei quali insiste, ma in modo particolare per Civitavecchia e tutto il suo comprensorio, non solo perché è uno strumento di sviluppo retroportuale, ma anche perché è un ulteriore sostegno per il progetto di reindustrializzazione che è stato attivato grazie ai miei emendamenti sul phase-out del carbone e che ora è coordinato dal Mimit. Stiamo entrando nella fase clou per l’individuazione e successiva realizzazione, con meccanismi accelerati ora previsti ad hoc per legge, dei progetti presentati.

Come ho già avuto modo di sottolineare, oggi siamo in una contingenza storica in cui bisogna procedere compatti, istituzioni e parti sociali proseguendo senza proclami, con pragmatismo e con concretezza. Sono a disposizione del territorio” la conclusione di Battilocchio, deputato di Forza Italia e primo firmatario, insieme al collega Mauro D’Attis, della norma sul phase-out dal carbone a Civitavecchia e Brindisi.