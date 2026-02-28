Oggi alle 17 "La storia di tutte le storie", spettacolo interattivo prodotto da Le Odìssere Teatro e patrocinato dal Comune di Cerveteri • Terzo Binario News

SPETTACOLO INTERATTIVO: LA STORIA DI TUTTE LE STORIE da Gianni Rodari
con LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI : COLORIAMO LA MIA MASCHERA!
Prodotto da LE ODìSSERE TEATRO e patrocinato dal Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura
E’ stato riprogrammato, lo spettacolo annullato per lutto cittadino il 17/2,
Domenica 1 marzo, alle ore 17.00 in Sala Ruspoli, in piazza Santa Maria a Cerveteri,
La storia di tutte le storie, è uno spettacolo interattivo per bambini, prodotto da Le Odìssere Teatro e patrocinato dal Comune di Cerveteri.
Gli spettacoli interattivi creano un contesto in cui i piccoli spettatori possono partecipare all’azione teatrale divertendosi : il momento narrativo è arricchito con esperienze laboratoriali , creative e ludiche , per rendere le bambine e i bambini i veri protagonisti della storia, facendo vivere loro un’esperienza immersiva e magica.
La storia di tutte le storie
E’ uno spettacolo che si ispira al testo originale di Gianni Rodari, riprendendo l’idea che le storie possano nascere dall’incontro tra immaginazione, partecipazione e invenzione collettiva dei bambini.
In scena Pulcinella e Colombina, accompagnano il pubblico in un viaggio fantastico dentro una storia che nasce dal contributo dei bambini stessi: parole inventate, filastrocche, improvvisazioni e giochi teatrali trasformano gli spettatori in protagonisti attivi della narrazione. Tra momenti comici, rocambolesche avventure e un finale simbolico sulla Luna, lo spettacolo celebra la fantasia, la collaborazione e il valore dell’immaginazione, introducendo i piccoli spettatori alla tradizione delle Maschere Italiane della Commedia dell’Arte.
L’esperienza si completa con un laboratorio creativo in cui ogni bambino può costruire e indossare la propria maschera, proprio come Pulcinella e Colombina
In scena Odette Piscitelli e Gianluca Enria, che condurranno anche il laboratorio creativo.
INGRESSO GRATUITO
Età Consigliata: 3-11 anni
“La storia di tutte le storie” è un’esperienza coinvolgente che unisce teatro, musica e bricolage.
LE OdìSSERE TEATRO
E’ una compagnia teatrale che produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza
festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio e con il Comune di Cerveteri.
Odette Piscitelli, attrice diplomata all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico ne è la direttrice artistica.
www.leodissereteatro.it