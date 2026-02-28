Escursionista si ferisce alle Cascatelle, recuperata dai pompieri di Cerveteri • Terzo Binario News

Alle ore 12 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti In zona Cascatelle per ricerca a persona. Durante un’escursione una donna si è infortunata non riuscendo a riprendere la via maestra che l’avrebbe condotta alla sua vettura.

Il compagno ha dato l’allarme e i Vvf con l’equipaggio della 26A ha subito cominciato le operazioni di ricerca. Visto la zona impervia si è reso necessario l’ausilio dell’elicottero Vvf e un mezzo 4×4.

Grazie a questa operazione congiunta si è riuscito in tempi brevi a raggiungere l’escursionista, recuperarla e affidarla alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. In seguito la donna è stata trasportata al civico ospedale di Civitavecchia.