Nuovo parcheggio su via delle Colonie a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Un nuovo parcheggio sorgerà su via delle Colonie a Santa Marinella”: lo annuncia alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei che tra pochi giorni potrà finalmente inaugurare il tratto di via delle Colonie, sperimentando la circolazione con il doppio senso di marcia.

“Attualmente in corso di progettazione – prosegue il primo cittadino – sarà realizzato per tutti i residenti della zona un grande spazio attrezzato dove sarà possibile depositare la propria vettura.

Nei prossimi giorni Santa Marinella subirà una grande rivoluzione soprattutto determinata dall’opera storica finalmente conclusa su via delle Colonie.

Un grande intervento iniziato diversi anni fa ed ora ultimato anche grazie alla nostra amministrazione che con costanza ha sempre continuato a seguire i lavori intrapresi al manto stradale per poi vederne oggi la definitiva ultimazione.

Non appena sarà terminata anche l’installazione della segnaletica e cartellonistica stradale e inaugurato il tratto, partiremo con l’attuazione del progetto per la realizzazione del parcheggio che sorgerà nell’area appartenente ad Arsial, concessa gratuitamente al Comune di Santa Marinella. Ripulito e bonificato, il terreno sarà reso attrezzato e ad uso pubblico per tutti i cittadini e residenti della zona che potranno beneficiare di un posto auto gratuito, lasciando libera via delle Colonie che sarà percorribile a doppio senso di marcia, in totale sicurezza. Santa Marinella verso una città più sicura”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei