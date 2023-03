Aggressione fra ncc a Fiumicino, il comune aeroportuale stigmatizza • Terzo Binario News

“L’ennesimo episodio di violenza si è verificato nelle scorse ore all’interno dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino tra gli operatori del trasporto pubblico non di linea.

La solidarietà dell’Amministrazione va agli operatori del gestore aeroportuale aggrediti solo perché stavano facendo rispettare la regola della fila unica tra tassisti romani e fiumicinesi.

Purtroppo spesso si verificano soprusi da parte di alcuni operatori scorretti che non vogliono rispettare l’organizzazione data per far usufruire ai turisti del servizio, scippando corse destinate invece ai tassisti del nostro territorio.

È necessario, insieme al gestore aeroportuale, rivedere insieme la logistica della destinazione delle corse, soprattutto nelle ore pomeridiane in cui è minore il controllo delle forze dell’ordine, impegnati in altre attività di stretta competenza”.

Lo dichiarano l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli e il Presidente della Commissione Lavoro Armando Fortini.