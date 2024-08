Civitavecchia accoglie le sue “Sentinelle del Mare” • Terzo Binario News

“Presentato nella giornata del primo agosto nella straordinaria location della biblioteca situata all’interno del Forte Michelangelo, il progetto che vedrà la presenza di una biologa marina per valutare le condizioni del mare e delle specie che vi abitano, ha visto la partecipazione di numerose Istituzioni ed un tutto esaurito in sala.

L’imprenditoria turistica di Civitavecchia si conferma sempre più orientata alla sostenibilità ambientale.

Confcommercio Litorale Nord, insieme a Confcommercio Roma, hanno voluto che la città fosse una delle tante tappe del litorale italiano coinvolte nel progetto “Sentinelle del Mare”.

Questa interessante iniziativa, ideata dall’Università di Bologna e sostenuta da Confcommercio a livello Nazionale, mira a tutelare la biodiversità marina coinvolgendo direttamente cittadini e turisti.

Grazie all’impegno di Confcommercio Civitavecchia, da sempre attenta alla promozione di un turismo sostenibile, la città ospiterà dal 1 al 15 agosto la dottoressa Sofia Corsetti, biologa e dottoranda presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna. La dottoressa Corsetti effettuerà una serie di test e analisi sulle condizioni del mare locale e delle specie che vi dimorano, dati che saranno poi utilizzati per studi sulla biodiversità marina.

Durante la sua permanenza, la dottoressa Corsetti terrà una serie di incontri presso alcune strutture balneari, il mercato del pesce cittadino ed alcuni ristoranti associati. Inoltre, incontrerà la comunità locale ed i turisti in varie date.

Il programma prevede anche uscite in mare. Infine, il progetto coinvolgerà anche la ristorazione: la dottoressa Corsetti valuterà i menù dei ristoranti aderenti per certificare la sostenibilità dei piatti proposti.

Dichiarazioni

Assessore al Commercio di Civitavecchia Enzo D’Antó: “Siamo orgogliosi di ospitare un’iniziativa così importante e prestigiosa dedicata alla valorizzazione e alla difesa dell’ambiente, temi fondamentali per l’Amministrazione Comunale. Ringrazio Confcommercio si locale che Nazionale per aver pensato a Civitavecchia e per l’impegno profuso in questa iniziativa, dimostrando l’importante sinergia tra Ente Pubblico e operatori economici per il turismo sostenibile.”

Dottoressa Sofia Corsetti, biologa dell’Università di Bologna: “Sentinelle del Mare è un progetto di “citizen science” che coinvolge un pubblico ampio, dai bambini agli adulti, dai pescatori agli operatori economici. La partecipazione a Civitavecchia ci permetterà di raccogliere numerosi dati per l’indagine sulla biodiversità nel Mediterraneo.”

Alberto Corti, Responsabile Settore Turismo Confcommercio: “Realizzare il progetto Sentinelle del Mare in una località come Civitavecchia, già attenta alla sostenibilità ambientale, è stata una grande sfida ed incentivo. Il grado di coinvolgimento dimostrato è stupefacente e dimostra l’importanza della vacanza sostenibile per l’offerta turistica.”

Flavia Coccia, esperta di sistemi turistici territoriali: “Grazie a Sentinelle del Mare, stiamo analizzando il livello di maturità sostenibile delle imprese turistiche. A Civitavecchia, l’iniziativa si sposa con una destinazione che ha scommesso sull’ecosostenibilità. L’adesione delle aziende alla tutela ambientale e sociale riflette una domanda di mercato emergente, con turisti che scelgono vacanze sostenibili e apprezzano la partecipazione a programmi di volontariato ambientale.”

Direttore Confcommercio Roma Romolo Guasco: “siamo da sempre disponibili e favorevoli a queste tipologie di attività, la tutela ed il monitoraggio dell’ambiente sono per noi un argomento di importanza unica e vitale.

Siamo molto felice di aver contribuito alla realizzazione di questo splendido evento che da anni viene portato avanti insieme ai Nostri colleghi del Nazionale.

Si tratta di rendere consapevoli, da una parte chi utilizza il mare a scopo turistico, le persone che stanno sulle spiagge durante questa estate e dall’altra anche gli imprenditori ed i ristoratori che si sono aggregati per proporre menù particolari, andiamo verso un epoca che va sulla necessità di tutelare l’ambiente e di certificare le imprese rispetto alla qualità dei prodotti che vendono.

Vice Presidente Confcommercio Litorale Nord Cristiano Avolio: “è stato e sarà per me un vero onore accompagnare questo evento dall’inizio alla fine, un evento unico nel suo genere che sicuramente porterà lustro alla nostra cara città di Civitavecchia.

Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno partecipato alla conferenza di lancio e le numerose istituzioni che fin dall’inizio si sono messe subito a disposizione per la realizzazione e la riuscita di questo evento, unico nel suo genere.

Voglio anche ricordare a tutti che le “sentinelle del mare” siamo proprio noi, ognuno con il suo impegno nei confronti dell’ambiente, della natura e della biodiversità.

Partner dell’iniziativa:

Confcommercio Roma, Comune di Civitavecchia, Fondazione Cariciv. Proloco Civitavecchia, Capitaneria di Porto Civitavecchia, Guardia di Finanza Civitavecchia, Associazione Mare Nostrum 2000 Palio Marinaro, Lega Navale Civitavecchia, Blue Shark Diving Center, stabilimento L’Altra Isola 2.0, stabilimento Freedom Beach, operatori del Mercato del Pesce Cittadino, ristorante Dolce e Salato, ristorante Estro, ristorante My Lord, Red Carpet Pizzeria, Bistrot Pizza a Volontà, ristorante Gambero Rosso, Strada Burger Gourmet”.

Confcommercio Roma