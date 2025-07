Nuovo manto stradale in via Orti della Paola e via delle Terme Calidaee a Pian della Carlotta a Cerveteri • Terzo Binario News

Lavori eseguiti a costo zero per l’Ente nel pieno rispetto del Regolamento comunale sugli scavi

Nuovo manto stradale in Via Orti della Paola e Via delle Terme Calidaee in località Pian della Carlotta a Cerveteri. Ad eseguirli, nel rispetto del Regolamento Comunale sugli scavi, la società di servizi che in precedenza aveva effettuato degli scavi stradali per attività di manutenzione proprie. I lavori prenderanno il via il prossimo lunedì.

“Sono già molte le arterie stradali del nostro territorio che, grazie all’attenzione e alla competenza del nostro Ufficio Opere Pubbliche, riusciamo a ripristinare integralmente e a costo zero, grazie alla corretta applicazione del Regolamento Comunale sugli scavi, che di fatto impone alle società di servizio che hanno effettuato degli scavi sul manto stradale per attività di manutenzione delle proprie infrastrutture di riasfaltare a spese proprie non solamente il tratto interessato dai lavori ma l’intera carreggiata – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – nei prossimi giorni dunque, partiranno i lavori di rifacimento di Via Orti della Paola e Via delle Terme Calidaee a Pian della Carlotta. Il mio ringraziamento è per tutto il personale dell’ufficio ed in particolar modo per il Geometra Federico Feriozzi, sempre estremamente disponibile nell’assolvimento di tutte le indicazioni fornite dall’assessorato e dall’amministrazione comunale tutta”.