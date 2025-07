Dimensione Danza 2000 festeggia 25anni di attività, al Parco della Legnara a Cerveteri c’è “The Greatest Show” • Terzo Binario News

Gli Assessori Cennerilli e Parroccini: “Una vita di impegno e sacrificio per trasmettere ai ragazzi i valori dello sport e di uno stile di vita sano a passo di danza, complimenti ad Alessandra Ceripa”

“Una vita di impegno, di sacrificio, di passione, di amore per la danza e per trasmettere a centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi i valori dello sport e di uno stile di vita sano. Quest’anno ricorrono i primi 25anni di attività della Dimensione Danza 2000, scuola di danza diretta da Alessandra Ceripa: lo farà con due straordinarie serate di spettacolo al Parco della Legnara ad ingresso gratuito. Sarà occasione per assistere a delle serate emozionanti, di arte e spettacolo: due serate a cui assistere, per omaggiare il lavoro e i continui progressi degli allievi della scuola e per conoscere e ripercorrere i momenti più belli, le vittorie e i grandi traguardi di questo primo quarto di secolo di attività di Dimensione Danza 2000”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nell’invitare la cittadinanza a “The Greatest Show”, la due giorni di saggi-spettacolo che avranno luogo sabato 5 e domenica 6 luglio alle ore 21:15 al Parco della Legnara a Cerveteri. Due serate che vedranno la direzione artistica di Alessandra Ceripa e la presenza di tanti maestri e docenti di danza di spessore nazionale.

Due grandi serate di spettacolo, con le coreografie oltre che di Alessandra Ceripa, di Paola Tricerri, Martina Sciotto, Stefano Capelli, Valeria Venturini, Silvia Mantovani, Sara della Vedova e Sara Ricci. Assistenti alle coreografie, Melania Valente, Ludovica Marcellini, Sara Ferraioli e Giorgia Rossi. Presenta, Emanuele Castrucci.

Un plauso e un augurio alla Asd Dimensione Danza 2000 giungono anche da Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Venticinque anni di attività non sono un traguardo qualsiasi, non si raggiungono in maniera casuale. Questo è il caso di Alessandra Ceripa, che da un quarto di secolo con Dimensione Danza 2000 dedica anima e corpo alla meravigliosa arte della danza. Una disciplina che non è solamente sinonimo di sport e attività fisica, ma è rispetto, è socialità, è impegno, passione, spirito di adattamento. Un mondo difficile quello della danza, che Alessandra negli anni ha saputo far vivere ed amare a un numero di giovani altissimo. Non mi rimane altro dunque, che farle un caloroso augurio per questo traguardo, certo che anche in futuro lavorerà con l’amore e la passione di sempre per Cerveteri e i suoi giovani”.