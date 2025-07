Nuovo manto stradale in via della Lega a Cerveteri: approvato ulteriore progetto per 950mila euro • Terzo Binario News

Subito dopo i lavori di via della Lega, cantieri aperti in via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar

Prosegue spedito il “Piano Asfalti 2025” del Comune di Cerveteri. Dopo il rifacimento completo del manto stradale in via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare, via Fiesole, via Satrico e via Tuscolo a Cerenova, questa mattina sono iniziati i lavori di fresatura del manto stradale a Cerveteri capoluogo ed esattamente in via della Lega.

A seguire, i lavori procederanno in via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar. Infine, i cantieri raggiungeranno la Frazione del Sasso in via Patrizi Montoro.

Lavori in corso in via della Lega a Cerveteri

Ma non si ferma qui l’attività dell’Amministrazione comunale di Cerveteri sul fronte del rifacimento del manto stradale. La Giunta comunale di Cerveteri ha infatti approvato il progetto esecutivo di ulteriori 950mila euro per il rifacimento di altre strade, nella Frazione di Cerenova, a Cerveteri capoluogo e in alcune zone rurali del territorio.

A Cerenova i cantieri riguarderanno via Toti, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia. A Cerveteri capoluogo invece, via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli. Lavori anche in via di San Paolo, dall’intersezione con via del Boietto all’intersezione con via del Ferraccio.

“Il Piano Asfalti 2025 sta proseguendo come da cronoprogramma – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – un lavoro importante, resosi possibile grazie ad un lavoro puntuale e preciso del nostro ufficio opere pubbliche e appalti. Una serie di interventi che però proseguiranno: in Giunta infatti abbiamo già approvato il progetto relativo ad un nuovo lotto di strade oggetto di rifacimento, un progetto anch’esso di quasi un milione di euro ed inserito all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e per il quale l’Ufficio ha già ricevuto mandato per la redazione della gara d’appalto”.

“Concludo – aggiunge l’Assessore Luchetti – ringraziando tutto il personale in servizio presso il mio Assessorato, ed in particolar modo il Dirigente Fabrizio Bettoni, il Responsabile del Servizio Flavio Nunnari e il Funzionario Federico Feriozzi, per il costante e puntuale lavoro di affiancamento che quotidianamente garantiscono”.

Nuovo manto stradale in via Satrico a Cerenova

Lavori effettuati in via delle Azalee a Campo di Mare