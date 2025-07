A Cerveteri i musical più belli e conosciuti di sempre con l’Orchestra di Europa Musica • Terzo Binario News

Appuntamento per giovedì 31 luglio alle ore 21:00 al Parco della Legnara, ingresso gratuito

Le melodie più celebri dei musical più belli e conosciuti di sempre, che hanno segnato intere epoche dalla metà degli anni ’30 fino ai giorni d’oggi.

Torneranno in scena giovedì 31 luglio alle ore 21:00 al Parco della Legnara a Cerveteri, con l’Orchestra di Europa Musica, un ensemble di ventitré straordinari musicisti, accompagnati da tre cantanti, che attraverso gli arrangiamenti originali realizzati dal Maestro Francesco Traversi, daranno vita sul palcoscenico a storie e personaggi che hanno emozionato intere generazioni.

Canzoni e duetti, che passeranno da “Porgy and Bess” di George Gershwin, “West Side Story” di Leonard Bernstein, “Hair” di Galt MacDermot, il “Fantasma dell’opera”, “Jesus Christ Superstar” di Andrew Lloyd Webber e tante altre opere ancora. L’ingresso è libero e gratuito.

“Il mese di luglio dell’Estate Caerite 2025 si conclude con uno spettacolo straordinario ed unico nel suo genere, che ci guiderà nella bellezza del musical comedy nato in America a metà dell’800 – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – una prima parte di programma estivo che ha riscosso un gradimento di pubblico importante, sin dal primo fine-settimana di eventi con gli spettacoli itineranti nel Centro Storico, passando per il grande blues, le serate tributo ai Pink Floyd e De Andrè e gli appuntamenti con l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città e con il Gruppo Bandistico Cerite. Sempre, abbiamo avuto una platea di pubblico davvero numerosa, a testimonianza di quanto gli spettacoli proposti siano stati apprezzati. Siamo felici di poter concludere questo mese con l’Orchestra di Europa Musica, con uno spettacolo che vede l’organizzazione di una figura di spicco e di elevata professionalità quale il Maestro Renzo Renzi, con il quale in tante circostanze come Amministrazione abbiamo avuto la possibilità di collaborare e che sempre propone degli spettacoli davvero di rilievo”.

“In queste ore pubblicheremo il programma completo di agosto – aggiunge Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – un agosto che come oramai noto vedrà il grande ritorno di Etruria Eco Festival, giunto alla sua 19esima edizione e che vedrà alternarsi sul palco artisti del calibro degli Afterhours, Maurizio Battista, Orchestraccia e Almamegretta, e che si concluderà poi nell’ultimo finesettimana con la tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”.