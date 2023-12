Nuovo Borgo San Martino e Etrurians si dividono la posta, il Derby finisce 1 a 1 • Terzo Binario News

C’era attesa e tensione al Campo Enrico Galli per il derby di Prima Categoria tra Nuovo Borgo San Martino e Etrurians, due compagini che tra le proprie fila dispongono di giocatori che si conoscono tra di loro nella vita reale ma che sul campo sono partite con tutta l’ intenzione di combattere pallone su pallone per portarsi a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Il Borgo cerca la vittoria per continuare a stare attaccato al Real Campagnano (attualmente secondo in classifica, alle spalle dell’imbattibile Soratte), l’Etrurians per mettere in cascina punti importanti per la medio-bassa classifica.

Un primo tempo combattuto, con un Etrurians che a più riprese si è reso pericoloso, dimostrando una ottima organizzazione di gioco. Ma sullo scadere del primo tempo è il Nuovo Borgo San Martino a passare in vantaggio con una straordinaria serpentina di Gabrielli che porta i ragazzi del Borgo in vantaggio.

Estremamente combattuta anche la ripresa, caratterizzata anche da alcuni momenti di nervosismo tra le due squadre.

L’ Etrurians non ha mollato però e sullo scadere sigla il pareggio con Filippo Squarcia. Un premio per la squadra che di fatto non ha mai mollato.

Ottima anche la cornice di pubblico, accorsi numerosi sugli spalti del Galli a sostenere le due squadre. Un segnale anche estremamente incoraggiante per una gara di Prima Categoria.