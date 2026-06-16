Igiene urbana a Cerveteri, Gubetti: “Sempre lavorato per tutelare lavoratori ed efficienza del servizio, pronta a incontrare azienda e parti sociali” • Terzo Binario News

“Ho letto con molta attenzione quanto emerso in questi giorni in merito al servizio di igiene urbana della nostra città. In qualità di Sindaco, ma ancor prima come persona che ha dedicato anni di lavoro e impegno diretto su questo tema, sento il dovere di fare alcune precisazioni necessarie.

Abbiamo trasformato il volto di Cerveteri, portando la raccolta differenziata dal 14% all’82%. Questo traguardo è stato possibile grazie alla sensibilità dei nostri cittadini, che ringrazio, e all’impegno costante di chi lavora quotidianamente sul campo. I nostri operatori, infatti, rappresentano il cuore pulsante di questo sistema. Sono tuttavia la prima a riconoscere che, in un territorio vasto e complesso come il nostro, le criticità non mancano: la pulizia delle strade e la cura del verde restano sfide aperte, rese spesso più difficili da comportamenti incivili, come i rifiuti di casa gettati all’interno dei cestini stradali o l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio, gesti che mortificano il lavoro di chi si impegna ogni giorno per il decoro della nostra città.

Sul fronte dei lavoratori la mia posizione non è cambiata nel tempo. Ho sempre considerato le lavoratrici e i lavoratori – dai tempi di Camassa a quelli di Rieco – dei partner fondamentali. Tutti loro sanno bene che, in questi anni, ho combattuto al loro fianco per ottenere inquadramenti e condizioni contrattuali migliori, più dignitosi e conformi alle mansioni svolte, compensando anche alcuni errori del passato.

Conosco le loro difficoltà perché le ho affrontate insieme a loro, e chiunque abbia bussato alla mia porta ha sempre trovato ascolto e impegno. Anche oggi, sono al loro fianco: ho già avuto contatti diretti con l’azienda e con alcuni rappresentanti sindacali, e ho convocato un incontro per esaminare punto per punto le criticità sollevate. Il mio obiettivo è ristabilire un clima sereno e il pieno rispetto delle regole, ricordando che, se le tutele contrattuali non venissero onorate, la legge offre alle parti sociali e ai loro legali strumenti chiari per far valere i diritti dei dipendenti.

È doveroso fare chiarezza anche sulla figura del Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC). L’Amministrazione non ha mai smesso di vigilare; il DEC è una figura che ha operato costantemente in questi anni. Semplicemente, giunto a naturale scadenza l’incarico triennale, stiamo completando la procedura di individuazione della nuova figura che svolgerà questo delicato compito per il Comune. Vi assicuro che, già entro la prossima settimana, avremo il nuovo DEC pienamente operativo per garantire che ogni obbligo contrattuale venga rispettato con il massimo rigore.

In questo percorso, voglio ringraziare l’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi per la serietà e la professionalità con cui svolge il suo incarico. Avendo ricoperto personalmente lo stesso ruolo per molti anni, conosco bene la delicatezza di questo ambito e apprezzo l’attenzione costante con cui Alessandro opera quotidianamente.

Un ringraziamento va anche a tutto lo staff dell’Ufficio Ambiente, che gestisce quotidianamente questo servizio e le tante altre delicate questioni ambientali che riguardano il nostro territorio.

Il mio impegno resta quello di sempre: efficienza del servizio, decoro della nostra città e tutela ferma della dignità di chi lavora”.

Il Sindaco

Elena Gubetti