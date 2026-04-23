Nuovi scuolabus a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli annuncia con grande soddisfazione l’arrivo di otto nuovi scuolabus destinati al servizio di trasporto scolastico cittadino. Un investimento importante, di circa un milione e trecentomila euro, che conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione Grando verso le famiglie, gli studenti e la qualità dei servizi pubblici.

L’evento ufficiale di presentazione si terrà giovedì 30 aprile, dalle ore 10 alle ore 14, in piazza Falcone, a pochi passi dalla sede comunale e dalle scuole. Durante la giornata sarà possibile visionare i nuovi mezzi, scoprirne le caratteristiche e partecipare a una sorta di open day, salendo a bordo per testarne direttamente qualità e funzionalità.

Moderni e dotati delle più avanzate tecnologie in termini di sicurezza e comfort, i nuovi mezzi rappresentano un significativo passo avanti nel miglioramento del servizio: maggiore affidabilità, minore impatto ambientale e standard elevati per garantire ai più giovani un viaggio sereno ogni giorno.

Quattro degli otto scuolabus sono inoltre dotati di pedana per il trasporto di persone con disabilità, a conferma dell’attenzione verso l’inclusione.

“Si tratta di un risultato che ci rende orgogliosi – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – perché testimonia una visione chiara: investire nei servizi essenziali significa investire nel futuro della nostra comunità. I nostri studenti meritano il meglio: i nuovi scuolabus sono un segnale concreto di attenzione e crescita”.

“Come Amministrazione – aggiunge il primo cittadino – continuiamo a lavorare per migliorare i servizi ai cittadini anche con il fondamentale contributo di Flavia Servizi”.

“I nuovi scuolabus – sottolinea l’amministratore unico di Flavia Servizi, Stefano Proietti – sono dotati di dispositivi tecnologici di ultima generazione in grado di garantire standard elevati di comfort, efficienza e soprattutto sicurezza a tutela degli studenti e del nostro personale, rappresentando una ulteriore conferma della sinergia tra la società partecipata e l’Amministrazione Comunale finalizzata al miglioramento dei servizi ai cittadini. I mezzi entreranno subito in servizio e stiamo lavorando per l’introduzione a breve, anche del trasporto degli alunni delle scuole medie, per andare incontro alle richieste e alle esigenze di tante famiglie”.