Nuovi cinema (in) Paradiso: più di 100 le sale chiuse a Roma - Terzo Binario News

L’allarme relativo alle sale cinematografiche chiuse di Roma comincia molto prima dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha ovviamente aggravato una situazione già complessa e compromessa.

La mappatura sui cinema chiusi di Roma è stata condotta da Silvia Sbordoni che si occupa di arte pubblica all’interno dell’Associazione Dire Fare Cambiare e che da anni monitora il conteggio delle sale chiuse (già dal 2011 con il progetto Macine).



Il dato che emerge dalla ricerca è più che allarmante, non solo per il fatto in sé della chiusura, ma anche per il cambio di destinazione d’uso: a Roma parliamo di 101 sale di cui i cinema abbandonati o dismessi sono 43, i cinema trasformati in sale bingo, negozi o supermercati sono 53, e solo in rari casi, 5 in totale e su iniziativa di privati, vengono restituiti alla cittadinanza come luoghi culturali con valenza sociale.

Ad oggi i cinema chiusi o trasformati sono quindi un centinaio, ma quanti diventeranno post pandemia? Quanti cinema riusciranno a riaprire?

E quelli che non riapriranno, cosa diventeranno?

Riteniamo questo un tema fondamentale per la nostra città e con questa mappatura chiediamo alle Istituzioni competenti di mantenere alta l’attenzione sull’importanza di preservare e tutelare i cinema di Roma e, più in generale, tutti gli spazi culturali con particolare attenzione alle periferie.