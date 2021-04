Incendio in via Alberto Da Giussano: sei persone intossicate, strada chiusa - Terzo Binario News

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo Prenestino, sono intervenute per un incendio in via Alberto Da Giussano, divampato intorno alle ore 15,00: gli agenti hanno chiuso la strada per agevolare i soccorsi e per offrire assistenza alloggiativa ai residenti.

Al momento non si registrano persone ferite. La circolazione è interdetta nel tratto compreso tra Piazza dei Condottieri e via Luchino dal Verme.

L’abitazione coinvolta dalle fiamme è al piano primo di una palazzina disposta su cinque livelli. Rimaste intossicate dal fumo sprigionato per via della combustione sei persone ,tre delle quali residenti nell’immobile coinvolto.