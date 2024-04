Nuove aperture straordinarie per l'ufficio carte d'identità di Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli viste le innumerevoli richieste di rinnovo in urgenza delle carte di identità oltre agli appuntamenti già fissati, rende noto che è stata prorogata l’apertura straordinaria dello sportello demografico fino al 30 giugno 2024 senza necessità di appuntamento per i rinnovi aventi carattere di urgenza documentata (es. documentazione relativa a visite mediche imminenti o di spostamenti per motivi di lavoro, denuncia di furto/smarrimento di tutti i documenti di identità, titolo di viaggio…).

L’ufficio darà seguito a:

n. 5 istanze la mattina del lunedì’ dalle ore 09:00

n. 5 istanze la mattina del martedì dalle ore 09:00

n. 5 istanze il pomeriggio del martedì dalle ore 15:00

Si precisa che il rinnovo delle carte di identità in urgenza riguarda solo i residenti a Ladispoli e che gli utenti con appuntamento già fissato e programmato avranno la precedenza.

Si coglie l’occasione per ricordare che già da 180 giorni prima della scadenza è possibile procedere al rinnovo della carta di identità e quindi prenotare un appuntamento direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) al seguente indirizzo e-mail: ufficio.urp@comunediladispoli.it