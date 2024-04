"Un posto con i Beatles": domani a Cerveteri una mostra ispirata ai ragazzi di Liverpool • Terzo Binario News

InQuadro e Comune di Cerveteri invitano la cittadinanza alla mostra personale di Romeo Albini

Sabato 6 Aprile in Sala Ruspoli a Cerveteri, in anteprima , l’artista Romeo Albini porta in mostra , alcune opere ispirate alle canzoni dei Beatles. Una esposizione che all’inizio può risultare spiazzante per lo spettatore in quanto

il pittore campano, espone otto grandi opere verticali 100×150 cm realizzate con la sua originalissima tecnica mista.

Tele dipinte al rovescio , sovrapposte e incollate in maniera volutamente irregolare, collage di frammenti di altre opere sovrapposte e ‘cucite”, letteralmente cucite ago e filo su di esse in maniera casuale e irrazionale, figure di uomini e donne fuori dal mondo , disarmonici, scuri o con colori cangianti. Inoltre le loro espressioni trasmettono solitudine , esaltazione , amarezza completamente in disarmonia con tutto ciò che li circonda.

Questa è un Arte anarchica senza padri né madri, figlia di Nessuno appesa solo alle emozioni che la musica del quartetto di Liverpool ha trasmesso ad Albini .

Siamo dentro un sogno liquido ,oscuro, fluttuante anche un po’ psichedelico e dark allo stesso tempo, al di fuori della nostra zona confort, un racconto reinventato, riarrangiato, riscritto da capo da Romeo Albini e suo fratello Michele sabato 6 Aprile dalle 18 avremmo modo di capire, e apprezzare .

La mostra è coordinata dall’associazione culturale inArte di Cerveteri e ha il patrocinio del Comune di Cerveteri con la presenza all’inaugurazione della vice Sindaca e Assessora alla Cultura Federica Battafarano. Si concluderà domenica. L’ingresso è libero.