Nuova vita per il Convento Cappuccini di Tolfa: ultimato il restauro, è già polo culturale e turistico • Terzo Binario News

Diversi eventi in calendario: prossimo appuntamento il 24 giugno col Veg Summer Party, degustazione con vini

di Cristiana Vallarino

La nuova vita del Convento Cappuccini di Tolfa è ufficialmente iniziata. L’antico e splendido complesso fu costruito nel 1621 su disegno di fra Michele da Bergamo, architetto papale, per ospitare a lungo i frati durante l’epoca felice del territorio, grazie allo sfruttamento delle cave di allume.

Abbandonato dai religiosi, in tempi moderni la struttura accolse per tanto tempo i corsi che i Gruppi Archeologici Romani vi tenevano con allievi da tutto il mondo. Poi, circa sei anni fa, un gruppo di norvegesi, fra i molti innamoratisi di Tolfa, si aggiudicò il bando del Comune che, in cambio di un cospicuo restauro e di un canone annuo, ne concesse la gestione.

E’ da allora che – a parte la forzata interruzione causa Covid – si sono susseguiti interventi, più o meno importanti. Senza stravolgerne lo spirito e rispettando le rigide prescrizioni della Sovrintendenza, hanno reso il Convento un posto da favola. Ci sono 22 stanze, ovvero le celle dei frati restaurate e arredate sobriamente. E ancora uno stupendo chiostro, una raccolta ma fornitissima biblioteca, una microscopica cappella e il giardino: il tutto affacciato su un panorama avvolgente e a fianco del suggestivo Parco della Pace.

A gestire la struttura oggi c’è “Tolfa Development”, società in cui altri investitori, stranieri e italiani, hanno affiancato quelli originali.

Invariato l’obiettivo: sfruttando la sua posizione centripeta in un comprensorio ricco dal punto di vista naturalistico e archeologico a nord di Roma, il Convento intende promuovere e convogliare eventi ricreativi, turistici e culturali. Valorizzando l’enogastronomia e l’artigianato locale, offrendo ospitalità a feste, eventi e convegni. In pieno rispetto e sintonia con la filosofia di Cittaslow, rete di cui Tolfa fa parte. Dando lavoro a persone del posto, mirando ad attirare gente non solo dall’Italia.

Ecco quindi che il Convento è stato protagonista di un articolo sul mensile di turismo “Bell’Italia” e (forte anche di un sito e di una pagina Facebook) ha già cominciato a ricevere ospiti (italiani e parecchi stranieri) nelle stanze. È stato location per meeting, seminari di yoga, degustazioni con show cooking e lezioni di cucina e, fra l’altro, si prepara ad accogliere, i primi di luglio, il folto gruppo di TolfAma e poi la consueta convention Anuman dedicata ai giovani di Forza Italia. In previsione ci sta pure l’apertura, a metà del prossimo mese, del ristorante, nele weekend.

Prima, però, ci sarà un’originale degustazione, quella del “Veg Summer Party”. Il 24 giugno la fantasia dello chef Giuseppe Olivieri offrirà un variegato menù, che sicuramente accontenterà i palati più curiosi. In abbinata con gli ottimi vini (4 calici) proposti dal sommelier Romolo Mellini e la musica del dj set. Si tratta certamente di un’occasione per scoprire un luogo magico e apprezzare l’ospitalità del giovane staff. Ore 19, costo 34 euro: importante la prenotazione, obbligatoria (391-7906068).