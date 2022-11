Nuova illuminazione alla terrazza Zampa di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Installati nuovi punti luce sul territorio di Santa Marinella”.

Annuncio del sindaco Pietro Tidei, che aggiunge: “L’amministrazione è all’opera su un nuovo project che prevede la riqualificazione e valorizzazione del decoro urbano attraverso un piano di illuminazione che punti a rendere le zone oggi buie, illuminate e più visibili alla circolazione.

A tal proposito, entro il mese di dicembre saranno installate nuove lampade luminose su via Rucellai, in via Etruria e in via Valdambrini”.

Anche grazie all’impegno del consigliere di maggioranza Andrea Amanati è stato possibile ridare un volto alla terrazza di via Padre Reginaldo Giuliani che da ieri sera è illuminata da un palo della luce alimentato ad energia solare.

“Adesso la città ha un nuovo scorcio con panchine da cui poter osservare il mare – ha spiegato il consigliere Amanati – e l’area è stata resa pedonale e finalmente anche il passaggio per la spiaggia è illuminato”.

La fase successiva sarà aggiungere alcune fioriere. L’amministrazione comunale sta pensando di intitolare la terrazza a Bruno Zampa, figura storica della politica cittadina e primo sindaco della città di Santa Marinella.

Il Sindaco Pietro Tidei