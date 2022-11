Materiali di risulta al parco del Cerreto a Ladispoli • Terzo Binario News

L’abbandono di alcuni materiali di risulta, tra cui un carrello della spesa, al parco del Cerreto a Ladispoli ha fatto infuriare in cittadino che ha preso carta e penna, scrivendo alla Redazione.

“Si parla tanto di zone di messa a nuovo dal nostro sindaco da cittadini privati e poi si passa da viale Europa alla discarica il giardino del limitrofo al supermercato di via Lussemburgo.

Questa è la politica della privatizzazione delle aree pubbliche introdotta dal sindaco.

Dove le zone privatizzate sono diventate un gioiello e le zone dedicate al cittadino “povero” sono sempre lasciate più allo sbando.

Mi sorge spontanea una domanda: ma i figli del nostro amato primo cittadino dove vanno a giocare? Sicuramente non nelle stesse zone dove giocano i figli dei suoi concittadini votanti e, nel caso in questione, non per lui”.

Lettera firmata

