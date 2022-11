La Abbatiello: "Basta sfilate, a Santa Marinella si assegnino le case popolari" • Terzo Binario News

“Quando parliamo delle case popolari di Santa Marinella è questa la frase che ci viene in mente ogni volta.

Quando si fanno le sfilate e le foto allora fioccano comunicati e post di facebook del Sindaco (dopo 30 anni si danno case alle categorie più deboli), dell’Assessore (il lavoro di questa amministrazione porta ad un grande risultato), dell’ATER (per la prima volta a Santa Marinella si acquistano case per affrontare l’emergenza abitativa) e della Regione Lazio (pioggia di soldi per case ecosostenibili) poi, ad ogni intoppo è un continuo eco di “non spetta a me”, “io non ho competenza in merito”, “ditelo ad altri”.

Noi siamo stanchi di questo scaricabarile e rimpallo di responsabilità!

Noi abbiamo lottato, insistito, a volte “rotto” per ottenere un “diritto” non una concessione od un privilegio, un diritto scritto sulla Costituzione, testo sul quale tutti questi soggetti giurano ma che sembra non abbiano mai letto.

Ora basta. Se è vero che l’Ater ha rogitato l’acquisto, certificando con quest’atto che tutto è a posto, si proceda con la convocazione degli aventi diritto per la firma dei contratti di locazione.

Non vogliamo foto, vogliamo rispetto.

Festeggeremo fra di noi e con coloro che ci hanno appoggiato in questi anni senza sfilate e senza passerelle”.

La Presidente del Comitato

Stefania Abbatiello