Emili Cani e il trio della Staffetta Debby si laureano Campionesse Italiane 2026 • Terzo Binario News

La squadra di pattinaggio DEBBY ROLLER TEAM rientra dal Campionato Italiano su Pista per le categorie maggiori sotto l’egida della Federazione Nazionale Skate Italiache si è svolto a Bellusco (MB) nel bellissimo pattinodromo Lorenzo Brioni con superficie in resina, dal 26 al 28 Giugno sotto un caldo cocente.

Nella categoria Allieve (15-16 anni) a mettersi in evidenza è Emili Cani che nella prima giornata, nonostante il suo eccellente stato di forma, conquista la Medaglia d’Argento e si laurea Vice-Campionessa Italiana nella mt 10.000 ad Eliminazione perdendo l’oro per un soffio su 70 avversarie.

Nella seconda giornata, raggiunge l’obbiettivo, vince l’Oro ed il titolo di Campionessa Italiana nella mt 5.000 a Punti in una gara dominata da lei e dalla sua compagna di squadra.

Ed è proprio lei, la compagna Alice Zorzi al primo anno di categoria che nella stessa gara, ovvero la mt 5.000 a Punti conquista l’Argento ed il titolo di Vice-Campionessa Italiana, in una gara che rimarrà negli almanacchi in casa DEBBY, dopo la delusione del giorno prima, dove negli ultimi giri viene spinta da un’avversaria, facendola cadere e perdere le speranze di raggiungere la posizione che meritava.

40 minuti di distanza tra le due finali e sempre Alice Zorzi conquista la medaglia d’Argento nella mt 500, unica finalista che ha partecipato ad entrambe le finali di fondo e velocità.

Il duo delle meraviglie Emili Cani ed Alice Zorzi, insieme alla fortissima compagna Alice Beck conquistano un altro Oro e si laureano ancora una volta Campionesse Italiane nella gara più spettacolare e simbolo di unione della disciplina del pattinaggio, la mt 3.000 Staffetta in una gara al cardiopalmo, in un susseguirsi di sorpassi, dove la meglio l’ha ottenuta il trio DEBBY!

Altro eccellente risultato e prestazione, arriva dalla ritrovata Novella Cozzolino che nella stessa gara delle due compagne già citate, raggiunge la 5^ posizione con gli stessi punti della terza, ma essendo arrivata all’arrivo dietro le due avversarie a pari merito, perde l’occasione della medaglia e di un podio totalmente DEBBY.

Grandissima prova, questa volta dalla leader in termini di medaglie vinte in casa DEBBY, al primo anno della categoria Assoluta (dai 19 anni in su) per Elisa Folli che conquista una ottima 6^ posizione nella mt 5.000 a Punti.

In questi ultimi Italiani di Bellusco un ritrovato Simone Piccoli al primo anno della categoria Juniores (17-18 anni) conquista la 7^ posizione nella mt 1.000

Sempre nella categoria delle Allieve femminile Alice Beck ottiene la 9^ posizione nella mt 10.000 ad Eliminazione.

Il coach e Direttore Tecnico della DEBBY ROLLER TEAM, Andrea Farris è entusiasta dei risultati, ma in particolar modo delle prestazioni dei propri atleti, di quelli che hanno ottenuto medaglie e di quelli in evidente risalita, il resoconto è quello di aver ottenuto 5 medaglie, 2 ori e 3 Argenti con 6 atleti, tutti entro le prime 9 posizioni e tutti che potevano ambire a qualche posizione in più. Dichiara ancora che è stato un grandissimo risultato ottenuto da un altrettanto grande lavoro preparato da uno staff pazzesco, a partire dalla presente e fondamentale allenatrice Valentina Manca, all’assente fisicamente, ma con una preziosa e assidua presenza in diretta on-line per tutta la durata del campionato della Psicologa dello Sport Katia Pacelli e del preparatore della respirazione Massimiliano Bizzozzero e per ultimo ma non ultimo il grande lavoro svolto dal preparatore atletico Daniele Guidetti.

Ora, incrociamo le dita ed attendiamo la convocazione della Nazionale Italiana, per rappresentare l’Italia al Campionato d’Europa che quest’anno si terrà in Italia nel rinnovato impianto di Cardano al Campo (VA) dal 19 al 26 Luglio.

Nel frattempo le categorie Ragazzi12 (12 anni) e Ragazzi (13 e 14 anni) dal 17 al 19 Luglio saranno impegnati a Torino al Campionato Italiano su Strada che si terrà al circuito stradale del pattinodromo nel parco “Coletta”