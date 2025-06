Niente acqua a Civitavecchia: ecco dove e quando • Terzo Binario News

Acea Ato2 ha comunicato che, per via di alcuni interventi resisi necessari sulla condotta del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, nella giornata di martedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 22 è prevista una riduzione della fornitura idrica all’impianto “Filtri Aurelia” del Comune di Civitavecchia. Per questo motivo, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone:

– Borgata Aurelia; – Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia; – Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); – Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa); – Area Portuale; – Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: – via Gioacchino Rossini; – via Niccolò Paganini. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335