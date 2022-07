Nuoto, il litorale romano si prepara ad accogliere gli European Aquatics Championships • Terzo Binario News

Il Lido di Ostia sta per essere protagonista del ritorno dei Campionati Europei di nuoto nella provincia capitolina

(foto Alejandra Ezquerro/unsplash) La striscia positiva della conquista del podio da parte degli atleti italiani prosegue imperterrita, con la recente tappa europea che ha portato tante soddisfazioni al nuoto.

Infatti, gli azzurri hanno portato a casa un nutrito medagliere ai Campionati Mondiali di nuoto 2022 di Budapest.

Ma gli impegni e le grandi attese non sono finite. Stanno per ritornare nella capitale, dopo un’assenza durata 13 lunghi anni, gli European Aquatics Championships, che stanno per restituire un importante momento di gloria alla città di Roma e al proprio litorale con il folto programma di gare disseminate in varie location.

Da sempre molto è uno degli sport più avvincenti ed entusiasmanti, perché nella maggior parte delle discipline pone l’atleta in sfida con se stesso dentro quella materia primordiale a noi cara che è l’acqua. Persino la cinematografia ha fatto proprio in questi aspetti con pellicole di vario genere, come la commedia “7 uomini a mollo” del 2018, la miniserie tv del 2011 “Come un delfino” ideata e prodotta da Raoul Bova (ex nuotatore agonista) e “Sarahsarà” del 1994, ispirato alla storia vera della sudafricana Sarah Gadalla Gubara che trova il suo riscatto proprio nel nuoto.

Di certo non mancheranno scene indimenticabili anche durante gli imminenti Europei di Roma, che si svolgeranno dall’11 al 21 agosto prossimo dentro e fuori dal centro urbano della città eterna. Per l’esattezza le gare saranno distribuite fra il Polo natatorio del Foro Italico, lo Stadio “Nicola Pietrangeli” (una volta chiamato Stadio Pallacorda) e la Spiaggia Libera SPQR del Lido di Ostia.

La 36esima Edizione dei Campionati Europei di Nuoto 2022 prevede le gare di nuoto dal 11 al 17 agosto, quelle di tuffi dal 16 al 21 agosto, nuoto sincronizzato dal 11 al 15 agosto, nuoto di fondo in mare aperto dal 17 al 21 agosto e per finire la sfida con i tuffi dalle grandi altezze dal 18 al 20 agosto. A seguirlo fra agosto e settembre avranno luogo i Masters di pallanuoto, nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto di fondo tra il 25 agosto e il 4 settembre.

