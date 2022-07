Boxe, a Santa Marinella sfida per il titolo mondiale IBO Youth pesi leggeri • Terzo Binario News

Sul ring dello stadio Fronti il campione Christian Gasparri e il colombiano Caceido

Nella cornice dello Stadio Fronti presso la Città dello Sport di Santa Marinella questa sera appuntamento con la boxe per il titolo mondiale IBO Youth dei pesi leggeri.

A salire sul ring il campione Christian Gasparri (8v), di Tarquinia, che vedrà sfidare il colombiano Caceido (6v3s1p).

Lo annunciano alla cittadinanza il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo.

L’evento, promosso dal Comune di Santa Marinella, è stato organizzato dalla BBT e prevede anche 3 match di sottoclou, con la sfida di Giuseppe Claudio Suqeo (10v) contro il bosniaco Emin Avdic (12v10s1p).

“A Santa Marinella lo sport rinasce sempre di più – ha detto il primo cittadino – Nei giorni scorsi il Palazzetto ha ospitato altri eventi di spessore internazionale e nazionale, accogliendo tantissimi spettatori provenienti anche da altre regioni d’Italia. La nostra Perla è anche tra le candidate a livello europeo come Capitale dello Sport 2025. Dopo il periodo buio del dissesto finanziario che ha portato i nostri giovani ad abbandonare il desiderio di correre dietro ad un pallone su un campo da calcio, costringendoli a cambiare città per praticare le discipline sportive, possiamo affermare oggi con orgoglio e soddisfazione il ritorno dello sport a Santa Marinella. Nella nostra città sta sorgendo un grande sito di riferimento per tutti gli sportivi, frutto di un importante progetto maturato negli anni che finalmente si corona con eventi a titolo nazionale ed internazionale”.