Elena Gubetti è la candidata Sindaca di Cerveteri della coalizione Esserci - Terzo Binario News

Le forze politiche a sostegno della Gubetti: “Figura di comprovata esperienza per dare giusta continuità al lavoro svolto questi 10 anni”

Elena Gubetti è la candidata a Sindaca per la coalizione Esserci alle elezioni amministrative di Cerveteri. Attuale Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali, ha trovato unità di intenti da parte di tutte le Forze Politiche appartenenti alla maggioranza, che hanno scelto di proseguire l’esperienza amministrativa vissuta con Alessio Pascucci in modo unito e compatto.

“Dopo un lungo tavolo di concertazione e attente valutazioni abbiamo individuato in Elena Gubetti la figura capace di dare continuità al lavoro svolto in questi dieci anni di attività amministrativa. Elena è una personalità di comprovata esperienza, dall’alto spessore umano e morale.

Oltre all’assolvimento dei punti programmatici di Governo, ha garantito un’attenzione costante nella gestione ordinaria e straordinaria della città, mantenendo un rapporto continuo e diretto con i cittadini.

Determinanti ai fini della decisione, le sue competenze e capacità in settori nevralgici della nostra città e non solamente in quelli del suo assessorato, ma anche sul fronte urbanistico, dove ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione della Variante Generale al nuovo Piano Regolatore della città e alla risoluzione delle complesse vicende legate alla Frazione di Campo di Mare, tra cui l’acquisizione a patrimonio comunale delle strade e dei servizi e all’approvazione del PUA – Piano Utilizzo Arenili.

Ricordiamo inoltre il suo impegno per la realizzazione dell’opera pubblica più attesa: il nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi, per il quale il Comune di Cerveteri ha già ottenuto i finanziamenti per la realizzazione di un secondo e di un terzo lotto di lavori.

Crediamo fermamente che Elena Gubetti possa esprimere la continuità necessaria a quel percorso di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio che in questi dieci anni hanno contraddistinto la nostra azione politica e amministrativa, caratteristica più che mai fondamentale in un contesto storico e politico come quello attualmente in corso. Nei prossimi giorni renderemo noti data e luogo della presentazione ufficiale ai cittadini della sua candidatura a Sindaca di Cerveteri.

Nata a Torino il 6 settembre del 1973, Elena Gubetti è laureata in Architettura con il massimo dei voti presso il Politecnico di Torino. Residente a Cerveteri dal 2005, è sposata ed è mamma di 3 figli. Ha ricoperto il ruolo di Delegata all’Arredo urbano del Comune di Cerveteri nel primo mandato del Sindaco Alessio Pascucci e nel 2016 è stata nominata Assessora all’Ambiente e Mobilità Sostenibile, ruolo in cui è stata riconfermata nel 2017. Dal Gennaio 2022 è stata nominata Vicesindaca della Giunta Pascucci.

Italia in Comune Caere – Partito Democratico Cerveteri – Noi per Cerveteri – Annozero – I Consumatori – Le Frazioni