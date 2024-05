Nunzi: "Dopo il mercato, arrivano guai per i balneari di Civitavecchia" • Terzo Binario News

La sentenza del Consiglio di Stato impone lo stop alle proroghe delle concessioni: “Temi di campagna elettorale mentre le associazioni di categoria sono ormai in altre faccende affaccendate”

“Stagione alle porte e stagione a rischio per le strutture balneari di Civitavecchia.

Il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre del 2023 pertanto diventa impossibile per le varie amministrazioni di concedere ulteriori deroghe.

Il Consiglio di Stato aggiunge poi “che non possono essere bandite gare senza la previsione di un indennizzo per gli attuali concessionari”.

Si tratta di un problema assai annoso, mai risolto e sempre rimandato, di applicazione della legge Bolkenstein.

Sono coinvolte non solo le imprese balneari, ma chioschi, ristoranti, campeggi e tutte quelle strutture che hanno attività sul demanio marittimo.

Ovvio che le aziende faranno investimenti solo in sicurezza di continuità .

Senza un provvedimento legislativo chiarificatore, si rischia veramente il caos amministrativo mettendo a rischio numerose aziende e lavoratori che costituiscono un pezzo dell’ offerta turistica e avrà conseguenze sull’intero settore turistico; se venisse meno la qualità delle spiagge, ne risentirebbe l’ intero sistema ricettivo e non solo.

Dopo il mercato di piazza Regina Margherita, da 15 anni in attesa di ristrutturazione, ora si rischia di mettere in crisi un altro pezzo di offerta turistica della città per i croceristi e per il turismo in generale, nonostante i numeri positivi che vengono sciorinati giornalmente.

Un tema per l’attuale campagna elettorale, e una totale assenza da parte delle associazioni di categoria ormai in altre faccende affaccendate”.

Tullio Nunzi