Notti di chiusure sulla A12 a Civitavecchia Nord e Sud • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “su fosso Marangone”, nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di uscire a Civitavecchia nord.

Inoltre, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 20:00 di lunedì 9 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Civitavecchia sud;

in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia Porto;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.