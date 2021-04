Incendio via Lina Cavalieri, all’incrocio con Maria melato. Due cassonetti della raccolta della carta sono stati avvolti dalle fiamme. È quanto accaduto alle 23 di giovedì 8 aprile. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.

Non risultano esserci danni a vetture o motocicli posteggiati nelle vicinanze. Le cause, per il momento, sono imprecisate.

Foto Facebook Reporter Montesacro