Bimbo di due anni lasciato chiuso in macchina - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un bimbo di due anni lasciato sul seggiolone, dentro la macchina chiusa a chiave. A notarlo è stato un passante, intorno alle 22 di giovedì 8 aprile: è quanto accaduto in via Luigi Bellardi. La mamma, una 40enne separata, italiana, è stata rintracciata a casa: era in stato confusionale. Subito è stata accompagnata, per accertamenti, al Policlinico Umberto I. Al momento si ipotizza il reato di abbandono di minore.

Sul posto i carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso e i Vigili del fuoco, quest’ultimi hanno aperto l’auto senza infrangere il vetro. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno intrattenuto il bimbo, che è così rimasto tranquillo.

Nel frattempo, i carabinieri hanno individuato la mamma del minore, che come detto è stata trovata in stato confusionale. Il bambino, che è in buone condizioni, è stato affidato alla nonna materna.