Note per la Ricerca, ad Anguillara concerto per sensibilizzare sulla sclerosi multipla • Terzo Binario News

Una serata in musica per raccogliere fondi per la Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla.

È quanto si terrà domenica 3 dicembre, alle ore 18:00 ad Anguillara Sabazia presso la Chiesa della Collegiata. Ad esibirsi l’insieme vocale femminile “DALTROCANTO”, diretto dal M° Elisabetta Bertini, e il coro di voci bianche “La Torre in… cantata”, diretto dal Maestro Sergio Allegrini.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è organizzato oltre che da Aism, dall’Associazione Scuola Orchestra e dalla Pro Loco.