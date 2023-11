A Tolfa conto alla rovescia per il decimo Villaggio di Babbo Natale • Terzo Binario News

Due weekend con la manifestazione, ideata e organizzata da “La Filastrocca”: 8,9,10 e 16,17 dicembre

di Cristiana Vallarino

Non si vedono, ma da molte settimane sono già al lavoro: nelle case, nelle cantine, nei garage e nelle varie future location: sono i tanti volontari che si adoperano per costruire e animare il Villaggio di Babbo Natale, tradizione di Tolfa ormai da ben dieci anni.

La manifestazione, infatti, fu pensata nel 2013 dall’associazione “La Filastrocca”. “All’inizio poco più di un’idea, un piccolo pensiero pian piano diventato una grande realtà che coinvolge l’intero paese e che quest’anno avrà due appuntamenti: 8/9/10 e 16/17 dicembre” dice la presidente dell’associazione Marika Compagnucci, la quale, insieme alla vicepresidente Lidia Fabbi e tutte le ragazze de “La Filastrocca”, ringrazia i preziosissimi collaboratori Elisabetta Marini e Simone Gobbi.

Importante e imprescindibile, a conferma di una ormai consolidata collaborazione, il patrocinio del Comune, col sostegno della sindaca

Stefania Bentivoglio.

La lista dei ringraziamenti è lunga. Si comincia con tutti i collaboratori che

hanno realizzato le diverse location, capitanati da Manuela Boggi: Dalia Pelliccioni e Katia Sgamma, Valentina Mariani e Lucia Tagliani, Lucia Gari e Cinzia Corvi, Simona Sestili e le “Tortare”, Maria Chiara Testa, Elisabetta Mollica e Marika Marzola.

Senza dimenticare i commercianti di Tolfa, l’Università Agraria

del presidente Giulio Onori, la Proloco presieduta da Felice Tidei, la

Protezione civile e tutti gli sponsor.

“Un grazie dal profondo del cuore – aggiunge la Compagnucci – va a Italo Ciambella, Antonio Morra e Elena Giannini che nelle vesti del Giocattolaio, Babbo Natale (nella foto grande di Giuseppe Smacchia) e la Befana sono la forza portante del villaggio, nonché i riferimenti ricercati da grandi e piccoli. Ma stavolta un personaggio insolito e mal intenzionato si è insediato nel Villaggio…. il verde peloso Grinch!!!! Riusciremo a fargli amare il Natale e il nostro villaggio???? Questa è la sfida del decimo anno!”.

Mentre è ufficialmente partito il conto alla rovescia, in attesa delle locandine, da “La Filastrocca” arrivano le anticipazioni: attrazioni, spettacoli col fuoco, trampolieri, street bands, animazione per bambini, concerti natalizi ogni giorno, orchestra di archi, statue luminose, l’elfo nel pallone, il duo Soreta e Camorra e il grande spettacolo tanto atteso l’8 dicembre per l’apertura. “Un acrobatico

Natale” dove la comicità classica di un film muto anni ’20 si intreccia con

acrobazie irrefrenabili, evoluzioni sul palo cinese e cadute rovinose senza

sosta: il duo Nick e Frank lascerà tutti senza fiato!!! Non mancherà la consueta tombola domenica 17, nel pomeriggio in piazza nuova, seguita da uno spettacolo pirotecnico pieno di colori e musica.

Ci sarà una slitta che per entrare nel magico mondo del Villaggio, un circo per i più piccini in piazza del Forno e ancora i quod e fantastici Babbo Natale in motocicletta per i due weekend in parata all’interno del Villaggio. E ci saranno iniziative per gli amici pelosi.

“Avremo un maestoso 10 realizzato dallo straordinario Enzo Marchi e altre meravigliose creazioni a cura dell’artista Ofelia Berbece – prosegue la presidente -. La parata del decimo anniversario vedrà in testa i tre elfetti: Alessio con la chiave per aprire il Villaggio, Carlotta e Beatrice con il 10”.

Come tradizione la colonna sonora del Villaggio è della banda Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio, mentre le coreografie vedranno esibirsi il Centro studi danza di Letizia Costantini, la Scuola di ginnastica artistica e i meravigliosi Elfi che arrivano da Santa Severa nord. Ma ci saranno pure gli Elfi sbandieratori di Tolfa, i quali introdurranno l’ingresso di Babbo Natale in carrozza.

La presentatrice della manifestazione sarà la brava Cristiana Boriosi.

In piazza Vittorio Veneto ben 21 associazioni proporranno il loro artigianato e leccornie esclusivamente locali.

“Invitiamo tutti, anche dai centri vicini, a venire a Tolfa per vivere la magia delle feste nel nostro unico e incantevole Villaggio di Babbo Natale” l’appello finale di Marika Compagnucci.