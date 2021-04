“Non smetterò mai di sognare”: la Civitafilmcommission "spinge" il docufilm su Magnesi - Terzo Binario News

“Ancora un successo d’immagine per città di Civitavecchia.

Dopo le selezioni internazionali di Streat Food il Format voluto e realizzato da Civitafilmcommission dedicato alla presentazione del nostro territorio ed in finale a Cinecibo Roma e all’international Tourism film Fest Africa di Città del Capo, arriva un’altra ghiotta occasione.

Il docufilm “Non smetterò mai di sognare” (I will never stop to Dream, nella versione inglese tradotta da Francesco Capuano), che narra le gesta del neo campione mondiale IBO Michael Magnesi per la regia di Roberto Giannessi e prodotto da Le Cinema Cafe’ in collaborazione con A&B Events di Alessandra Branco, attualmente distribuito tramite i canali esteri dell’International Tour Film Fest; dopo la proiezione londinese nell’ambito del prestigioso Abbey Film Fest, raggiunge la finale al Festival di Cefalù, al Festival Internazionale del cinema di Teheran e sarà successivamente proiettato, nel mese di Luglio, a Los Angeles nella prestigiosa cornice americana del Capri-Hollywood film Fest.

Soddisfatto il presidente Piero Pacchiarotti che dichiara: in una città messa in ginocchio dalla pandemia, Civitafilmcommission attraverso il mondo del cinema contribuisce a mantenerne vivo l’interesse turistico nel mondo. La ripresa non sarà facile, ma sicuramente più rapida se nell’immaginario del turista italiano e straniero rimarranno impresse le gesta attuali di un grande campione e le immagini di una città accogliente, piena di storia e tradizioni.

Colgo l’occasione per ricordare che procede spedita l’organizzazione in presenza della decima edizione dell’ITFF, unico evento internazionale cittadino, che quest’anno prevede ancora più tappe sia italiane che estere e numerose sorprese proprio per festeggiare questo importantissimo traguardo raggiunto”.