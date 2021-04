Etoro: il broker leader di social trading è pronto a quotarsi in borsa - Terzo Binario News

Il Ceo di eToro Yoni Assia ha recentemente annunciato di aver firmato un accordo con la statunitense FinTech V che consentirà al leader di mercato nel trading di quotarsi in Borsa. eToro entrerà con un valore azionario di 10,4 miliardi e grande è la soddisfazione di Assia, che non ha esitato a definire questo momento come una pietra miliare per la sua società. Il broker vanta ad oggi più di 75 milioni di operazioni giornaliere e un portafoglio utenti pari a 20 milioni dislocati in tutto il mondo.

eToro è diventato famoso per aver inventato il Social trading, ovvero un nuovo modo di fare trading nel quale si fondono le prospettive di guadagno e i social network. Il social investing, a detta di Yoni Assia, stimola le persone ad interagire fra loro mentre investono per scambiarsi informazioni e per prendere spunto dalle mosse dei trader più esperti. La crescita di eToro è vertiginosa: solo nel 2020 i suoi ricavi lordi sono aumentati del 147% rispetto all’anno precedente, segno che il trading online è in pieno boom mondiale.

Per operare nel trading è necessario aprire un account presso una piattaforma e sono molti i broker presso i quali è possibile farlo, tuttavia, non tutti sono sicuri e affidabili allo stesso modo. Prima di fare una scelta è consigliabile raccogliere delle informazioni, leggendo ad esempio la recensione aggiornata di etoro realizzata dagli esperti di Investireinborsa.me, dove vengono elencati i vari asset disponibili per investire e le funzionalità più rilevanti.

Perché eToro è così famoso

Gran parte del successo di eToro è sicuramente dovuto alla buona reputazione che si è saputo costruire in questi anni. E’ infatti considerato un partner di fiducia da milioni di persone e gode delle più importanti certificazioni internazionali. Per quanto riguarda l’Italia, è la Consob che ha certificato la sicurezza della piattaforma, ma eToro è regolamentato anche a livello europeo con la licenza CySEC e in Gran Bretagna con la FCA.

Oltre alle garanzie che offre ai suoi iscritti, un altro motivo che ha decretato il successo di questo broker è il fatto di aver istituito il Copy trading. Si tratta di una funzionalità che consente agli utenti di copiare le strategie degli investitori di successo in tempo reale. E’ infatti possibile selezionare il proprio trader di fiducia in base alle sue performance e imitare i suoi investimenti. Un ulteriore vantaggio di fare trading con eToro è la possibilità di attivare un conto demo gratuito con fino a 100.000 dollari depositati. Soprattutto per gli utenti meno esperti, questi soldi virtuali offrono un grande vantaggio: permettono, infatti, di applicare le strategie del trading in modo pratico ma senza il rischio di perdere del capitale vero.

Gli asset sui quali investire

Gli asset messi a disposizione da eToro sono numerosi: è possibile scegliere tra azioni, criptovaluta, materie prime, indici, forex ed ETF; inoltre, si può operare con i CFD, ovvero i contratti per differenza, una strategia efficace soprattutto per alcuni prodotti molto impegnativi finanziariamente come Bitcoin. I CFD sono presenti sul mercato da diversi anni e, a differenza della compravendita di azioni, non prevedono nessun acquisto: l’investitore, infatti, specula sull’andamento di un determinato asset, scommettendo al rialzo o al ribasso ma senza possederlo mai realmente.Un altro prodotto molto amato dagli investitori di tutto il mondo che è salito agli onori della cronaca per il suo vertiginoso rialzo è proprio Bitcoin. La criptovaluta più famosa è disponile su eToro assieme a molte altre monete minori: Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash e Cardano sono solo alcune fra le più promettenti. L’opzione di fare trading con i CFD messa a disposizione dalla piattoforma risulta molto conveniente proprio sulle criptovalute, in quanto sono un asset caratterizzato da un’alta volatilità.