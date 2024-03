Non sai che gioiello regalare? Arrivano le gift card della gioielleria ReLusso • Terzo Binario News

Comprare un regalo per qualcuno è sempre una scelta che richiede molte energie, tanta cura e molto tempo.

Soprattutto se quel “qualcuno” è la persona che più si ama. Uno dei desideri più grandi è lasciarla a bocca aperta, è vederla gioire quando scarta il regalo e vederla sorridere ogni volta che lo indossa.

Regalare un gioiello: una scelta d’amore

Se poi il regalo in questione è un gioiello, la situazione si complica un po’. Un gioiello, infatti, non rappresenta un regalo qualsiasi, ma rappresenta IL regalo, quello che si regala probabilmente soltanto a una persona importante. E ogni gioiello porta con sé un messaggio – e neppure troppo nascosto – che parla di attenzione, interesse, ammirazione, gratitudine, amore e tutti quegli altri aggettivi che si possono attribuire a questi nobili sentimenti.

Che sia il primo gioiello o uno di una lunga serie, questo dono deve rispecchiare a pieno la personalità e i gusti di chi lo riceve. Soprattutto se la persona per cui viene acquistato il gioiello è una grande amante della gioielleria, una donna che ama abbinare il giusto gioiello ad ogni tipo di outfit o tipo di evento a cui partecipa. Ma anche se si tratta di una persona che ne indossa pochi ma selezionati con cura, e che li toglie subito appena ritorna a casa, per timore di rovinarli. Solo in questo modo si eviterà che quel gioiello venga accantonato dentro a un portagioie e non essere mai indossato o sfoggiato solo una o due volte.

Regalare un gioiello vuol dire regalare emozioni, vuol dire far fare alla persona che riceve il dono un’esperienza di lusso ed eleganza che dura per sempre. Qualsiasi sia l’occasione, da un primo anniversario di fidanzamento a un compleanno, dal festeggiamento di un traguardo personale o professionale raggiunto all’anello di fidanzamento, un gioiello è sempre la scelta d’amore giusta.

Ma adesso arriva il tasto dolente. Ci si reca in una gioielleria e, ovviamente, i modelli disponibili di anelli, bracciali, collane, orecchini sono moltissimi e tutti ugualmente belli e preziosi. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, ma come fare a compiere la scelta perfetta?

La gioielleria ReLusso ha trovato la soluzione per togliere questo imbarazzo – e il timore di sbagliare, che in questo caso è alto più che mai– a chi vuole acquistare il gioiello perfetto.

Gift card Relusso: regala il gioiello perfetto

ReLusso gioielli, l’alta gioielleria rigenerata con sede a Roma, in via Circonvallazione Gianicolense, 219, ha pensato di offrire un’opportunità imperdibile a tutti coloro che vogliono regalare un gioiello ma non riescono a scegliere quello che potrebbe essere adatto al tipo di persona o al tipo di occasione da festeggiare.

Nasce, così, la gift card di ReLusso, gioielleria specializzata nella vendita di gioielli usati e ricondizionati. Due possibilità in una sola carta regalo, dunque, perché chi la riceve la potrà utilizzare per acquistare un gioiello che sceglierà personalmente e che potrà provare, ed anche perché quel gioiello potrà essere un gioiello rigenerato.

Regalando la gift card ReLusso, si sceglie di non scegliere, ma non perché ci si voglia lavare le mani e deresponsabilizzarsi sul regalo da fare, ma perché si preferisce che la persona protagonista di quel regalo possa scegliere il suo gioiello dei sogni in base ai propri gusti personali, del brand di cui maggiormente apprezza le linee e lo stile, del modello che più esalta la sua persona.

Il catalogo ReLusso viene aggiornato costantemente e impreziosito dai modelli di punta delle nuove collezioni, fra cui rientrano quelle dei grandi brand della gioielleria di lusso (Bvlgari, Cartier, Damiani, Pomellato, Tiffany, Gucci, giusto per citarne qualcuno), ma anche da pezzi unici e re-stock sempre amati.

Grazie a questa soluzione alternativa di regalare un gioiello con la possibilità di sceglierlo, il regalo sarà altamente personalizzato, della misura perfetta e apprezzato ancora di più. Un punto in più a favore dell’emozione che si proverà nell’indossarlo, perché forse pochi altri regali hanno a che fare così tanto con i gusti personali come accade per i gioielli.

Regalare gioielli ricondizionati

Dietro alla bellezza di regalare un gioiello ricondizionato e all’amore per la persona a cui lo si vuole donare, ci può essere anche l’amore per il riciclo, per la sostenibilità e per la salute dell’ambiente. È tristemente noto, infatti, quanto i processi estrattivi e le tecniche di lavorazione dei diamanti e dei metalli preziosi inquinino l’aria e le falde acquifere.

È con questi valori green che ReLusso ha scelto di specializzarsi nell’alta gioielleria rigenerata, che si distingue dalla semplice rivendita di gioielli usati.

Rigenerare un gioiello delle maison più prestigiose, infatti, vuol dire sottoporlo a un metodo specifico creato da ReLusso, il LuxuRigen™, un innovativo metodo di rigenerazione a doppia sterilizzazione grazie al quale i gioielli firmati che presentano segni di usura, ammaccature, opacità o piccoli danni, possono ritornare ad essere come nuovi, appena usciti dai laboratori dei maestri orafi.

La rigenerazione di gioielli si inserisce tra le tecniche più apprezzate da tutti coloro che abbracciano l’etica green, proprio perché dei materiali ancora perfettamente riutilizzabili come i metalli preziosi, dei diamanti e delle pietre preziose certificate, hanno ancora molti anni di vita davanti a sé.

Fonderli è quasi un crimine, venderli come gioielli usati è uno schiaffo al loro valore, perché i gioielli rigenerati sono totalmente autentici, certificati e di qualità, perché mantengono tutte le caratteristiche con cui sono stati realizzati in origine dal brand di lusso. Belli e prestigiosi allo stesso modo, ma vendibili a prezzi più accessibili e competitivi.