"Non fissarmi" e le sferra un pugno al volto: denunciato un nigeriano su un bus a Torpignattara • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà hanno denunciato un cittadino nigeriano di 40 anni, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali.

I Carabinieri sono intervenuti nel corso della notte nel quartiere Torpignattara, precisamente in via Filarete, a seguito di una segnalazione giunta al 112 da parte di un autista dell’ATAC che conduceva un bus partito da Termini.

Secondo una prima ricostruzione, una giovane romana di 23 anni, salita a bordo del mezzo pubblico, avrebbe notato l’indagato che la fissava in modo insistente e prolungato e, dopo averlo invitato a smettere, l’uomo avrebbe reagito violentemente colpendola con un pugno al volto, per poi risedersi tranquillamente sul bus come se nulla fosse accaduto.

La vittima è riuscita a chiedere aiuto al conducente del mezzo, il quale ha immediatamente allertato il 112 permettendo il tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri.

La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice giallo presso il Policlinico Casilino dove è stata medicata.

L’aggressore è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.