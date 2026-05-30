La Campo di Mare porta gli scacchi nelle scuole di Cerveteri • Terzo Binario News

Le “Scuole di Sport” della Associazione nautica Campo di Mare asd, Vela, Beach-volley, SUP, Kite surf, Fitness, hanno fatto un ulteriore balzo in avanti, inglobando anche la nobile disciplina degli Scacchi.

Perfezionata l’affiliazione alla Federazione Italiana Scacchi, per l’anno scolastico 2025/26 è stato avviato e realizzato il progetto “SCACCHI A SCUOLA” che ha coinvolto diverse classi dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri.

Le lezioni si sono tenute, oltre che nella Sede principale di Cerenova, anche nei plessi di via Castel Giuliano, Due Casette e Valcanneto, estendendo anche agli alunni delle Sedi decentrate la possibilità di usufruire dei Corsi di scacchi.

La chiusura del Progetto 2025-2026 è stata salutata con diversi Tornei, che hanno coinvolto gli alunni di tutte le età, anche quelli della prima e seconda elementare; è stata una vera e propria festa collettiva!

Il presidente dell’Associazione nautica Campo di Mare asd Celso Valerio Caferri ha espresso, a nome del Direttivo e dei soci, la propria soddisfazione per l’iniziativa, resa possibile dalla disponibilità della Direzione e delle Insegnanti della Scuola, dai genitori degli alunni e dalla professionalità dell’istruttore federale di scacchi Alberto Concutelli.

E non è finita qui; i Corsi di Scacchi sono stati inseriti tra le attività delle “Scuole di Sport” dell’Associazione nautica e potranno essere frequentati presso la Sede nautica dell’Associazione, in Lungomare dei Navigatori Etruschi, durante tutta l’estate.

Per informazioni ed iscrizioni, per tutte le discipline: direttore sportivo Fabiana – 327.9796924