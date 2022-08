Nominate le commissioni consiliari del Comune di Cerveteri • Terzo Binario News

Nei prossimi giorni l’elezione di Presidenti e Vicepresidenti

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Cerveteri tenutosi ieri, l’istituzione e la nomina delle sei commissioni consiliari permanenti, che per l’intera durata del mandato svolgeranno attività consultiva e propositiva nei confronti della massima assise cittadina.

A coordinare le operazioni di voto, il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia, che ovviamente in qualità di Presidente dell’Aula non è stato inserito in nessuna delle sei commissioni, che convocherà comunque nei prossimi giorni per la loro formazione ed elezione dei Presidenti e Vicepresidenti. Questi, i nomi degli eletti di maggioranza e di opposizioni nelle sei commissioni consiliari.

Personale, affari generali, decentramento, vigili urbani e partecipate: Arianna Mensurati, Antonella Di Cola e Alessandro Gazzella per la maggioranza, Luigino Bucchi e Annalisa Belardinelli per la minoranza.

Bilancio, programmazione economica, rapporti con la partecipata, tributi e patrimonio: Alessandro Gazzella, Claudio Nucci e Linda Ferretti per la maggioranza, Salvatore Orsomando e Luca Piergentili per la minoranza.

Urbanistica, edilizia pubblica e privata, ambiente, antichità e belle arti e sito UNESCO: Federico Salamone, Luigi Geronzi e Giuseppe Zito per la maggioranza, Gianluca Paolacci e Lamberto Ramazzotti per la minoranza.

Lavori Pubblici, igiene urbano, servizi idrici e trasporti: Enrico Alessandrini, Angelo Galli e Maria Antonietta Pilu per la maggioranza, Giovanni Moscherini e Vilma Pavin per la minoranza.

Pubblica Istruzione, sport, tempo libero e turismo: Arianna Mensurati, Laura Mundula e Anna Mastrandrea per la maggioranza, Gianluca Paolacci e Emanuele Vecchiotti per la minoranza.

Sanità, assistenza, Servizi Sociali e Protezione Civile: Antonella Di Cola, Adele Prosperi e Enrico Alessandrini per la maggioranza, Vilma Pavin e Emanuele Vecchiotti per la minoranza.

“Auguro a tutti i Consiglieri un buon lavoro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – a tutti i commissari, che saranno chiamati ad un importante lavoro, sin da ora la mia più completa disponibilità qualora ne avessero la necessità, a collaborare e a dare spiegazioni e chiarimenti sui vari punti all’ordine del giorno che prossimamente verranno calendarizzati nelle singole commissioni”.