No green pass domani in piazza Rossellini a Ladispoli - Terzo Binario News

“Domani sabato 4 settembre alle ore 18, in p.zza Rossellini ci sarà la manifestazione contro il “green pass”, sarebbe importante una massiccia presenza, un numero consistente di persone, che possa dare un segnale forte a tutti ladispolani!

Il segnale potente ai cittadini sarà importante anche per il Sindaco e tutto il Consiglio comunale, perché la mia interrogazione del 6.8.21, in cui chiedevo al Sindaco di sospendere tutte le restrizioni Covid e in particolare gli effetti del D.L. 105/21, sarà trasformata in mozione e messa a votazioni in Consiglio comunale!

Per favore preparate cartelloni e striscioni, così da attirare l’attenzione dei passanti. Noi siamo gli unici che abbiamo fatto un atto amministrativo (interrogazione) che, se fosse imitato in tutti i comuni, potrebbe immediatamente ripristinare lo stato di diritto e la democrazia”.

Raffaele Cavaliere