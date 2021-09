Fioravanti e la Risso: "Mentre l'opposizione bisticcia, la giunta Grando lavora per Ladispoli" - Terzo Binario News

“Trani ne spara una…Forte lo smentisce…Ardita li manda entrambi al diavolo. Mentre l’opposizione bisticcia, l’amministrazione lavora e migliora la città.

Le polemiche tra Trani, Forte e Ardita non toccano e non rallentano il lavoro dell’Amministrazione Grando, che invece continua a lavorare duro per il restyling della città.

Grazie all’assessore De Santis inizieranno a breve i lavori sul ponte Bikila e quelli di riqualificazione di tre parchi giochi: quelli di piazza Matteotti, di via Ancona/Odescalchi angolo via Trieste e di Palo Laziale.

L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza e di rendere inclusivi e fruibili i parchi, in modo tale che tutti i bambini, anche quelli che vivono condizioni di difficoltà, possano divertirsi e trascorrere momenti felici. Questi lavori si aggiungono a quelli già eseguiti in Piazza Domitilla, nei giardini di Via Ancona e in via del Verrocchio.

Lasciamo le chiacchiere a chi prova, inutilmente, a rallentare il nostro lavoro, che invece prosegue senza intoppi e anzi, migliora di giorno in giorno.

Non ci fermeranno le parole dell’opposizione: parole gettate al vento”.

Marco Antonio Fioravanti

Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli